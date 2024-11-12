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Детский сад

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Ноябрь
Побоями в детсаду Уфе займутся следователи
12 ноября, 08:05
Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в Уфе
6 ноября, 15:55
Антирейтинг школьного питания составили в Башкирии
4 ноября, 05:10
Октябрь
В Уфе отключают отопление
31 октября, 08:34
Частные детсады Уфы будут брать сертификаты
30 октября, 17:15
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00
Заведующая превратила детсад в криминальный бизнес
25 октября, 09:08
В Уфе натыкают высоток
24 октября, 16:03
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Новогодние деревья высадили в Уфе
13 октября, 04:39
Детсад скрыл перелом у ребенка
9 октября, 10:38
Сентябрь
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
Заведующая детсадом воровала премии
27 сентября, 10:10
Башкирию косит риновирус и COVID-19
27 сентября, 04:45
Премии исчезли в Башкирии
26 сентября, 04:47
Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь
25 сентября, 04:35
«Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят»
24 сентября, 07:07
Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии
13 сентября, 11:37
Конец света: где в Башкирии не будет электричества
13 сентября, 08:49
Буйный лось перепугал Уфу
10 сентября, 11:53

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