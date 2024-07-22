Закладчиков посадили на четверть века в Башкирии

Приятели из Уфы пошли под суд за участие в организации нелегального оборота наркотиков. В криминальной иерархии наркобизнеса они оказались в роли «шестерок» — курьерами-закладчиками. Осенью 2023 года двое жителей Уфы получили заманчивое предложение подработать от анонимного нанимателя в интернете. Через мессенджер они получали данные о координатах мест хранения наркотиков, а потом распространяли дозы по Уфе через закладки.



Наркокурьеров взяли с поличным оперативники. На момент задержания при уфимцах было 14 свертков с наркотиком.



Наркокурьеры получили реальные и достаточно строгие наказания. Первый мужчина проведет в заключении 10 лет и 10 месяцев, а второй 11,6 лет. То есть на двоих они проведут за решеткой почти четверть века, если им, конечно, не удастся обжаловать приговор и смягчить наказание.