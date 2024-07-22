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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Закладчиков посадили на четверть века в Башкирии

Закладчиков посадили на четверть века в Башкирии

22 июля 2024, 12:05
Фото: 1MI
Криминальный дуэт выслушал приговор в стенах Ленинского районного суда Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Приятели из Уфы пошли под суд за участие в организации нелегального оборота наркотиков. В криминальной иерархии наркобизнеса они оказались в роли «шестерок» — курьерами-закладчиками. Осенью 2023 года двое жителей Уфы получили заманчивое предложение подработать от анонимного нанимателя в интернете. Через мессенджер они получали данные о координатах мест хранения наркотиков, а потом распространяли дозы по Уфе через закладки.

Наркокурьеров взяли с поличным оперативники. На момент задержания при уфимцах было 14 свертков с наркотиком.

Наркокурьеры получили реальные и достаточно строгие наказания. Первый мужчина проведет в заключении 10 лет и 10 месяцев, а второй 11,6 лет. То есть на двоих они проведут за решеткой почти четверть века, если им, конечно, не удастся обжаловать приговор и смягчить наказание.

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