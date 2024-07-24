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«Отец года» обманул чиновников на ₽450 000 в Башкирии

«Отец года» обманул чиновников на ₽450 000 в Башкирии

24 июля 2024, 08:50
Фото: 1MI
Многодетный мужчина не имел никакого отношения к воспитанию потомства, но все равно получил пособие на покупку жилья, сообщает прокуратура РБ.

В Туймазинском районе многодетный отец, не имея никакого отношения к воспитанию своих детей, оформил документы для получения государственной помощи на покупку жилья. В апреле 2023 года мужчина приобрел квартиру в кредит, а затем подал заявление на выплату 450 000 рублей, указав, что у него трое несовершеннолетних детей.

Однако в 2008 году суд лишил его родительских прав на дочь, и он не участвовал в ее воспитании. Прокуратура Башкирии, выявив мошеннические действия, обратилась в суд с требованием вернуть незаконно полученные средства.

Суд удовлетворил иск прокуроров, а по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Теперь мошенник может быть наказан лишением свободы сроком до пяти лет.

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