«Отец года» обманул чиновников на ₽450 000 в Башкирии

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
В Туймазинском районе многодетный отец, не имея никакого отношения к воспитанию своих детей, оформил документы для получения государственной помощи на покупку жилья. В апреле 2023 года мужчина приобрел квартиру в кредит, а затем подал заявление на выплату 450 000 рублей, указав, что у него трое несовершеннолетних детей.
Однако в 2008 году суд лишил его родительских прав на дочь, и он не участвовал в ее воспитании. Прокуратура Башкирии, выявив мошеннические действия, обратилась в суд с требованием вернуть незаконно полученные средства.
Суд удовлетворил иск прокуроров, а по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Теперь мошенник может быть наказан лишением свободы сроком до пяти лет.