В Башкирии медведи устраивают забеги

В последнее время жители деревни Зириково стали свидетелями необычного зрелища — медведи, пытаясь скрыться от людей, резво перебегали по холму. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и поделились им в социальных сетях. На кадрах видно, как косолапые спешат подальше от людей, оставляя за собой лишь воспоминания о неожиданной встрече.