В Башкирии медведи устраивают забеги

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В последнее время жители деревни Зириково стали свидетелями необычного зрелища — медведи, пытаясь скрыться от людей, резво перебегали по холму. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и поделились им в социальных сетях. На кадрах видно, как косолапые спешат подальше от людей, оставляя за собой лишь воспоминания о неожиданной встрече.
— Вот это да, вот это скорость, — комментирует один из пользователей соцсетей, просматривая видеозапись.
— В этом году в Башкирии почему-то часто встречают медведей, — делится мнением другой комментатор.
Напомним, что действительно это уже не первый случай встречи с медведем. Недавно в окрестностях села Нугуш тоже заметили медведя, который бродит возле детского лагеря «Горный воздух».