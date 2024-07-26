mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Башкирии медведи устраивают забеги

В Башкирии медведи устраивают забеги

26 июля 2024, 10:32
Фото: 1MI
В Мелеузовском районе Башкирии жители деревни Зириково столкнулись с настоящей дикой природой, когда семейство медведей решило прогуляться по окрестностям, сообщают очевидцы в соцсетях.

В последнее время жители деревни Зириково стали свидетелями необычного зрелища — медведи, пытаясь скрыться от людей, резво перебегали по холму. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и поделились им в социальных сетях. На кадрах видно, как косолапые спешат подальше от людей, оставляя за собой лишь воспоминания о неожиданной встрече.

— Вот это да, вот это скорость, — комментирует один из пользователей соцсетей, просматривая видеозапись.
— В этом году в Башкирии почему-то часто встречают медведей, — делится мнением другой комментатор.

Напомним, что действительно это уже не первый случай встречи с медведем. Недавно в окрестностях села Нугуш тоже заметили медведя, который бродит возле детского лагеря «Горный воздух».

Читайте также:
Медведь — боксер попал в объектив фотоловушки в БашкирииРыбу — дракона поймали в БашкирииМедведь пришел к туристу на обед в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Башкортостан#Социальные сети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Дикая природа#Очевидцы#Медведи#Инциденты#Жители#Необычное зрелище#Семейство медведей
Подпишитесь
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Вчера, 12:47
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
Вчера, 08:34
Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе
Вчера, 08:49
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
Вчера, 09:22
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
Вчера, 10:53
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Вчера, 04:54