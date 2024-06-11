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Медведь пришел к туристу на обед в Башкирии

Медведь пришел к туристу на обед в Башкирии

11 июня 2024, 05:03
Фото: FreePik
На берегу реки Тирлян в Белорецком районе Башкирии произошла неожиданная встреча: турист, обедавший на живописном берегу, внезапно заметил приближающегося медведя.

Инцидент произошел в Белорецком районе Республики Башкортостан. Мужчина расположился на обед на живописном берегу реки, но неожиданно заметил приближающегося медведя.

— Сел обедать на берегу, пообедав, хотел начать собираться, обернулся, а там медведь по тропе шагает. Если бы он не развернулся к воде, так бы и пропустил в тишине его, — рассказал очевидец.

К счастью, турист сохранил спокойствие и не стал делать резких движений. Медведь также не проявлял агрессии и, испугавшись громкого крика, скрылся в лесу.

Встреча с медведем в дикой природе всегда сопряжена с риском, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Туристам рекомендуется не ходить в одиночку, особенно в сумерки и ночью, а также не оставлять еду и мусор в местах стоянок, считают эксперты.

В этом месяце медведя заметили и в Мелеузовском районе Башкирии. Хищник вышел на автодорогу между селами Мутаево и Акназарово. По словам очевидцев, медведь стоял на задних лапах и выглядывал из поля, засеянного молодыми побегами.

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