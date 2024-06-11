Медведь пришел к туристу на обед в Башкирии

Встреча с медведем в дикой природе всегда сопряжена с риском, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Туристам рекомендуется не ходить в одиночку, особенно в сумерки и ночью, а также не оставлять еду и мусор в местах стоянок, считают эксперты.