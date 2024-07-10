Медведь — боксер попал в объектив фотоловушки в Башкирии

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Появление медведя в «Урае» — явление необычное, так как хозяйство расположено на границе лесостепной зоны и степи.
На кадрах фотоловушки видно, как животное, встав на задние лапы, ведет себя необычно — резко машет передними лапами, словно отбиваясь от воображаемого противника. На самом деле медведь, скорее всего, пытается отгонять от себя насекомых.
Несмотря на то, что медведи в Башкирии не редкость, их появление в лесостепи — явление довольно редкое. Специалисты отмечают, что в последние годы число медведей в Республике увеличивается, возможно, это связано с благоприятными условиями обитания.
А недавно другой медведь «засветился» на видео в Национальном парке «Башкирия». В этом случае косолапый решил почесаться о дерево, чтобы избавиться от кровососущих насекомых. Для этого он выбрал небольшое дерево с тонким стволом и устроил себе «массаж».