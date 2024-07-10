Медведь — боксер попал в объектив фотоловушки в Башкирии

А недавно другой медведь «засветился» на видео в Национальном парке «Башкирия». В этом случае косолапый решил почесаться о дерево, чтобы избавиться от кровососущих насекомых. Для этого он выбрал небольшое дерево с тонким стволом и устроил себе «массаж».