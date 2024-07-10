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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:38

Медведь — боксер попал в объектив фотоловушки в Башкирии

Медведь — боксер попал в объектив фотоловушки в Башкирии

10 июля 2024, 14:36
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ
На территории охотхозяйства «Урай» в Куюргазинском районе Башкирии был заснят медведь, который «боксирует» с невидимым противником, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.

Появление медведя в «Урае» — явление необычное, так как хозяйство расположено на границе лесостепной зоны и степи.

На кадрах фотоловушки видно, как животное, встав на задние лапы, ведет себя необычно — резко машет передними лапами, словно отбиваясь от воображаемого противника. На самом деле медведь, скорее всего, пытается отгонять от себя насекомых.

Несмотря на то, что медведи в Башкирии не редкость, их появление в лесостепи — явление довольно редкое. Специалисты отмечают, что в последние годы число медведей в Республике увеличивается, возможно, это связано с благоприятными условиями обитания.

А недавно другой медведь «засветился» на видео в Национальном парке «Башкирия». В этом случае косолапый решил почесаться о дерево, чтобы избавиться от кровососущих насекомых. Для этого он выбрал небольшое дерево с тонким стволом и устроил себе «массаж».

Видео: Министерство природопользования и экологии РБ
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