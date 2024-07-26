Чиновники потеряли ₽155 000 на скотомогильниках в Башкирии

Отметим, что в апреле 2024 года депутаты Башкортостана приняли закон о ликвидации скотомогильников на территории региона. При этом старые места — если на тех захоронены умеренно опасные отходы — можно будет использовать ещё до января 2030 года. В целом же на уничтожение скотомогильников в республике дали 25 лет. Данный способ захоронения был признан устаревшим и подлежащим замене на более современные и менее опасные методы.