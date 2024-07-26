Чиновники потеряли ₽155 000 на скотомогильниках в Башкирии

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В Учалинском районе глава крестьянского хозяйства получил условный срок и штраф за мошенничество — мужчина получил контракт на содержание скотомогильников и не исполнял свои обязанности как следует.
Договор с ушлым фермером чиновники заключили ещё в марте 2020 года. За девять месяцев работы ему полагалось ₽800 000. Акты о выполнении обязанностей он предоставил в срок и получил средства, однако спустя почти три года — в ноябре 2023 — проверяющие выявили обман.
Отпираться аферист не стал. Весь ущерб — ₽155 000 — он возместил и признал свою вину. Суд назначил сельчанину два года условно и испытательный срок на полтора года.
Отметим, что в апреле 2024 года депутаты Башкортостана приняли закон о ликвидации скотомогильников на территории региона. При этом старые места — если на тех захоронены умеренно опасные отходы — можно будет использовать ещё до января 2030 года. В целом же на уничтожение скотомогильников в республике дали 25 лет. Данный способ захоронения был признан устаревшим и подлежащим замене на более современные и менее опасные методы.