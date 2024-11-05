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Моральный вред

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2024
Скандал с мужским маникюром разбирают в Уфе
5 ноября, 09:55
Уфимцы разоряют «Рив Гош»
30 октября, 07:54
Уфимец наказал магазин за телефон-«кирпич»
2 сентября, 09:30
Сломавшую ногу на работе женщину запугали в Башкирии
30 августа, 19:08
Мужчина стал калекой на работе в Башкирии
27 августа, 06:58
Собака напала на ребенка в Башкирии
20 августа, 06:51
Понять —простить — заплатить: как один уфимец каялся
19 августа, 10:05
Видео. Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
14 августа, 11:47
Столичная квартира заставила страдать уфимца
14 августа, 08:30
Собака разорвала ногу девочки в Башкирии
8 августа, 09:12
Девочка едва не осталась калекой после картинга
7 августа, 06:01
Покалечить женщину в Башкирии — ₽800 000
30 июля, 12:12
Мужчина не мог полгода есть после визита в кафе в Башкирии
26 июля, 05:52
Уфимка сломала ребра в автобусе
23 июля, 12:02
Уфимка потребовала ₽2 млн за ДТП у «Дома Печати»
16 июля, 11:50
Уфимский студент отсудил 160% цены путевки
15 июля, 09:21
Сломать ребенку нос в Уфе — ₽100 000
10 июля, 07:30
Шаурмой за ₽800 000 отравились еще трое в Башкирии
25 июня, 13:42
Девушка оказалась в больнице после визита в уфимский ресторан
Вместо обычной питьевой воды гостье предприятия общественного питания принесли техническую жидкость. Женщина рассказала историю своего не самого вкусного ужина.
1 июня, 09:20
2023
Адвокат Исхакова остался недоволен решением суда в Уфе
Сегодня, 13 сентября, Ленинский районный суд Уфы вынес решение о сумме денежной компенсации для уфимца, отсидевшего 13 лет в тюрьме за чужое убийство.
13 сентября 2023, 13:53

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