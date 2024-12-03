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Кафе

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Декабрь
Тараканы нарушили спокойствие обеда в уфимском кафе
3 декабря, 11:57
Ноябрь
В Уфе снесут кафе и гипермаркет
13 ноября, 08:44
Уфимцы отказываются от пиццы
4 ноября, 09:55
Октябрь
В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры
27 октября, 05:35
Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе
24 октября, 15:47
Цены в кафе Уфы выросли на 40%
15 октября, 03:06
Уфимское кафе оказалось рассадником нелегалов
8 октября, 01:53
Котлетами с тараканами кормят в Башкирии
1 октября, 09:19
Сентябрь
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты
16 сентября, 12:09
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
2 сентября, 07:54
Август
Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник
12 августа, 08:34
«Одно разочарование, к ценам вопрос»: реальные отзывы туристов о кафе в Уфе
2 августа, 09:54
«На огне вкуснее»: в Башкирии сгорела бургерная
В Нефтекамске произошло возгорание в популярном кафе — пламя быстро охватило кухню, сообщает МЧС России.
1 августа, 14:23
Июль
В центре Уфы построят кафе
30 июля, 09:17
Мужчина не мог полгода есть после визита в кафе в Башкирии
26 июля, 05:52
Площадь пожара в кафе на М5 «Урал» составила 830 квадратных метров
Огонь удалось потушить, эксперты приступили к выяснению причины возгорания, сообщает МЧС Башкирии.
19 июля, 10:16
«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии
16 июля, 11:27
Жители Башкирии съели половину бюджета Уфы
7 июля, 10:39
Июнь
Шаурма обошлась в ₽800 000 владельцам кафе в Башкирии
25 июня, 07:52

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