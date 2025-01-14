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Ссора

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2025
Сын насмерть забил мать в Башкирии
14 января, 06:58
2024
Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии
1 ноября 2024, 08:09
Иглинский Отелло прирезал свою пассию в Башкирии
В Иглинском районе 48-летний мужчина обвиняется в убийстве своей знакомой после ссоры, сообщает в среду, 18 сентября, Следком Башкирии.
18 сентября 2024, 11:58
Женщину убивали у всех на глазах в Башкирии
5 августа 2024, 14:45
Мужчина не мог полгода есть после визита в кафе в Башкирии
26 июля 2024, 05:52
Брошенная уфимка вызвала на свидание спасателей
Ссора во время романтической прогулки закончилась двумя часами плутания по лесу, сообщает управление гражданской защиты населения Уфы.
14 июля 2024, 11:27
В Башкирии пенсионера забили молотком из-за кровати
Ссора между пожилым мужчиной и убийцей произошла после совместной пьянки в Баймаке, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Башкортостан.
21 мая 2024, 13:00
2023
Уфимка убила сожителя из-за воздушного фонаря: стали известны подробности
38-летняя уфимка убила сожителя в ходе ссоры. Об этом 17 августа стало известно в следкоме Башкирии.
21 августа 2023, 15:04

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