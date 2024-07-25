Автокран раздавил бабушку в Башкирии

Травмы оказались несовместимы с жизнью — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пожилой женщины. Погибшей оказалась 75-летняя местная жительница. Сам водитель признался, что пешехода он не увидел — обзор ему загораживала стрела крана.