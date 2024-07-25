Автокран раздавил бабушку в Башкирии

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Смертельное ДТП произошло в башкортостанском Месягутово утром четверга, 25 июля. По данным ГАИ, автокран «Урал» переехал пенсионерку, переходившую дорогу на неработающий светофор.
Травмы оказались несовместимы с жизнью — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пожилой женщины. Погибшей оказалась 75-летняя местная жительница. Сам водитель признался, что пешехода он не увидел — обзор ему загораживала стрела крана.
На месте сейчас работают оперативные службы, обстоятельства ДТП уточняются. Известно, что светофор на перекрёстке не работал из-за удара молнии.