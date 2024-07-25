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Автокран раздавил бабушку в Башкирии

Автокран раздавил бабушку в Башкирии

25 июля 2024, 07:08
Фото: ГАИ РБ
Момент трагедии попал на видеорегистратор, сообщает Госавтоинспекция республики.

Смертельное ДТП произошло в башкортостанском Месягутово утром четверга, 25 июля. По данным ГАИ, автокран «Урал» переехал пенсионерку, переходившую дорогу на неработающий светофор.

Травмы оказались несовместимы с жизнью — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пожилой женщины. Погибшей оказалась 75-летняя местная жительница. Сам водитель признался, что пешехода он не увидел — обзор ему загораживала стрела крана.

Видео: ГАИ РБ

На месте сейчас работают оперативные службы, обстоятельства ДТП уточняются. Известно, что светофор на перекрёстке не работал из-за удара молнии.

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