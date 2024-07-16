Пьяный байкер покалечил свою пассажирку в Уфе

19-летняя пассажирка мотоцикла вылетела из сиденья во время движения по ул. Бакалинской в пятницу, 12 июля. Отмечается, что у водителя мототранспорта не было не было водительского удостоверения. В результате падения девушка получила различные травмы, из-за чего её потребовалась помощь медиков.