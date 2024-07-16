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Пьяный байкер покалечил свою пассажирку в Уфе

Пьяный байкер покалечил свою пассажирку в Уфе

16 июля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney
На водителя мотоцикла составлены административные протоколы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

19-летняя пассажирка мотоцикла вылетела из сиденья во время движения по ул. Бакалинской в пятницу, 12 июля. Отмечается, что у водителя мототранспорта не было не было водительского удостоверения. В результате падения девушка получила различные травмы, из-за чего её потребовалась помощь медиков.

В пресс-службе ведомства заявили, что наряду с правами у водителя не было регистрации на транспортное средство. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

За множественные нарушения на водителя сотрудники ГАИ составили на мотоциклиста административные протоколы. Транспорт же поместили на штрафстоянку.

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