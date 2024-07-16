Пьяный байкер покалечил свою пассажирку в Уфе

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
19-летняя пассажирка мотоцикла вылетела из сиденья во время движения по ул. Бакалинской в пятницу, 12 июля. Отмечается, что у водителя мототранспорта не было не было водительского удостоверения. В результате падения девушка получила различные травмы, из-за чего её потребовалась помощь медиков.
В пресс-службе ведомства заявили, что наряду с правами у водителя не было регистрации на транспортное средство. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
За множественные нарушения на водителя сотрудники ГАИ составили на мотоциклиста административные протоколы. Транспорт же поместили на штрафстоянку.