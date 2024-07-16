Глава ГАИ Башкирии рассказал, какие нововведения ждать автомобилистам в 2024 году

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 05:47
Как сообщил глава республики, за минувшие месяцы в Башкирии снизилось число ДТП с пострадавшими. При этом количество граждан, которые погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, напротив, увеличилось в среднем на +22%.
Решение проблемы в ГАИ Башкирии видят в повышении культуры вождения среди автомобилистов предупреждение аварийных ситуаций. Речь идет о развитии сети комплексов фото- и видеофиксации нарушений в сфере ПДД, усилении работы с юными гражданами и установке дорожных знаков на аварийных участках.
По итогам работы Межведомственной комиссии Радий Хабиров поручил принять первоочередные меры по повышению безопасности на дорогах республики.