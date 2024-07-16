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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Глава ГАИ Башкирии рассказал, какие нововведения ждать автомобилистам в 2024 году

Глава ГАИ Башкирии рассказал, какие нововведения ждать автомобилистам в 2024 году

16 июля 2024, 04:35
Фото: Владимир Севастьянов/Telegram
Руководитель ведомства перечислили меры для улучшения ситуации на дорогах республики.

Как сообщил глава республики, за минувшие месяцы в Башкирии снизилось число ДТП с пострадавшими. При этом количество граждан, которые погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, напротив, увеличилось в среднем на +22%.

Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

Решение проблемы в ГАИ Башкирии видят в повышении культуры вождения среди автомобилистов предупреждение аварийных ситуаций. Речь идет о развитии сети комплексов фото- и видеофиксации нарушений в сфере ПДД, усилении работы с юными гражданами и установке дорожных знаков на аварийных участках.

По итогам работы Межведомственной комиссии Радий Хабиров поручил принять первоочередные меры по повышению безопасности на дорогах республики.

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