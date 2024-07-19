Дорогой закон из Башкирии оценят в Госдуме РФ

Отмечается, что на сегодняшний день многие предприятия, задействованные в охранной сфере, не могут предложить низкую цену из-за необходимых компетенций и огнестрельного оружия. В связи с чем предприятия с более высоким качеством товаров и услуг не могут выиграть тендер из-за своих высоких цен. Инициаторы же закупки вынуждены отдавать предпочтение тем участникам конкурса, которые предложат наименьшую цену.