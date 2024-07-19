Дорогой закон из Башкирии оценят в Госдуме РФ

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Будущей осенью Совет Госдумы в первом чтении рассмотрит проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения общественной безопасности». Законопроект внесли на рассмотрение региональное Госсобрание и депутат Госдумы от Башкортостана Динар Гильмутдинов.
Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, данная инициатива предлагает распространить практику закупок у единственного поставщика без проведения конкурса на приобретение товаров и услуг для мест массового скопления граждан и объектов критической инфраструктуры.
Отмечается, что на сегодняшний день многие предприятия, задействованные в охранной сфере, не могут предложить низкую цену из-за необходимых компетенций и огнестрельного оружия. В связи с чем предприятия с более высоким качеством товаров и услуг не могут выиграть тендер из-за своих высоких цен. Инициаторы же закупки вынуждены отдавать предпочтение тем участникам конкурса, которые предложат наименьшую цену.
Ранее в Башкирии приняли закон, запрещающий проведение шумных мероприятий в ночные часы. В частности, под запрет попадают крики, свист, а также использования апаратуры для усиления звука.