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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:23

Дорогой закон из Башкирии оценят в Госдуме РФ

Дорогой закон из Башкирии оценят в Госдуме РФ

19 июля 2024, 12:15
Фото: 1MI
Региональные парламентарии после трагедии в «Крокусе» предлагают руководствоваться качеством охраны общественных пространств, а на её низкой ценой.

Будущей осенью Совет Госдумы в первом чтении рассмотрит проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения общественной безопасности». Законопроект внесли на рассмотрение региональное Госсобрание и депутат Госдумы от Башкортостана Динар Гильмутдинов.

Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, данная инициатива предлагает распространить практику закупок у единственного поставщика без проведения конкурса на приобретение товаров и услуг для мест массового скопления граждан и объектов критической инфраструктуры.

Отмечается, что на сегодняшний день многие предприятия, задействованные в охранной сфере, не могут предложить низкую цену из-за необходимых компетенций и огнестрельного оружия. В связи с чем предприятия с более высоким качеством товаров и услуг не могут выиграть тендер из-за своих высоких цен. Инициаторы же закупки вынуждены отдавать предпочтение тем участникам конкурса, которые предложат наименьшую цену.

Ранее в Башкирии приняли закон, запрещающий проведение шумных мероприятий в ночные часы. В частности, под запрет попадают крики, свист, а также использования апаратуры для усиления звука.

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