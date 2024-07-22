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Экс-советник главы Башкирии останется за решеткой

Экс-советник главы Башкирии останется за решеткой

22 июля 2024, 10:13
Фото: 1MI
Бывший советник главы Башкирии Руслан Казыханов не смог обжаловать решение о продлении его ареста, сообщает «Ъ-Уфа».

Верховный суд Башкирии отклонил жалобу, оставив его под стражей.

Напомним, Казыханов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. Он обвиняется в заключении двух контрактов на 18,3 млн рублей с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан» на разработку концепции изменений в образовательном ландшафте Башкирии, а также на реализацию мероприятий Евразийского научного-образовательного центра мирового уровня.

Следствие утверждает, что условия контракта не были выполнены, а Руслан Казыханов составил подложные акты сдачи-приемки работ.

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