Экс-советник главы Башкирии останется за решеткой

Напомним, Казыханов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. Он обвиняется в заключении двух контрактов на 18,3 млн рублей с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан» на разработку концепции изменений в образовательном ландшафте Башкирии, а также на реализацию мероприятий Евразийского научного-образовательного центра мирового уровня.