Женщина сломала криминальный бизнес студента из Уфы

Студент из Уфы в апреле 2024 года нашел работу через интернет. Анонимный работодатель предложил ему трудиться курьером. За непыльную работу предлагали щедрое вознаграждение. Студент согласился, но в его послужном списке оказалось всего две «доставки». Нанимателем уфимца оказался мошенник.



Криминальная трудовая биография студента из Уфы длилась недолго. Он успел забрать наличные всего лишь у двух обманутых мошенниками по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» женщин. Они передали курьеру около ₽1 млн. А вот третья женщина, 50-летняя уфимка, оказалась не так доверчива. Она дождалась прибытия курьера, поняв суть бизнеса и схему действия мошенников, и сдала его оперативникам.



На студента завели уголовное дело по мошенничеству. Его материалы прокуратура уже передала в один из судов Уфы. Парню грозит до шести лет лишения свободы. Свою вину он уже признал и вернул часть денег.