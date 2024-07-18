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Подельник мошенников вернет обманутой уфимке деньги

Подельник мошенников вернет обманутой уфимке деньги

18 июля 2024, 07:12
Фото: 1MI
Переведенные на его счет более ₽230 000 были признаны неосновательным обогащением, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

История уголовного преступления, вылившегося и в гражданский иск, началась в Уфе в мае 2023 года. Тогда на телефон уфимки позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником Центрального банка России. Женщина поверила звонившему и следовала его указаниям. Как и всегда, оказалось, что абонент беседует с мошенником. Он убедил уфимку «спасти деньги», отправив на «безопасный счет». Только вот счетов почему-то оказалось несколько. Доверчивая женщина перечислила на них ₽432 000. А потом поняла, что ее обманули и пришла в полицию.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Оперативникам удалось установить, что один из счетов принадлежит живущему в Уфе мужчине. На его счет женщина перечислила ₽237 000. Через прокуратуру обманутая уфимка решила получить обратно хотя бы эту сумму.

Вместе с прокурором она заявила в Ленинский райсуд Уфы гражданский иск на владельца счета о неосновательном обогащении. Суд встал на сторону истцов. Но владелец счета не сдавался и заявил протест на решение в Верховный суд Башкирии. Там подтвердили правильность и законность суда первой инстанции. Деньги придется вернуть.

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