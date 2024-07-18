Подельник мошенников вернет обманутой уфимке деньги

История уголовного преступления, вылившегося и в гражданский иск, началась в Уфе в мае 2023 года. Тогда на телефон уфимки позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником Центрального банка России. Женщина поверила звонившему и следовала его указаниям. Как и всегда, оказалось, что абонент беседует с мошенником. Он убедил уфимку «спасти деньги», отправив на «безопасный счет». Только вот счетов почему-то оказалось несколько. Доверчивая женщина перечислила на них ₽432 000. А потом поняла, что ее обманули и пришла в полицию.



Полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Оперативникам удалось установить, что один из счетов принадлежит живущему в Уфе мужчине. На его счет женщина перечислила ₽237 000. Через прокуратуру обманутая уфимка решила получить обратно хотя бы эту сумму.