«Стыд и срам»: пользователи возмутились бездействием уфимки

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Уфе пенсионер, потеряв равновесие, поскользнулся на мокрых от дождя ступеньках лестницы, когда поднимался к себе в подъезд. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как мужчина попытался устоять на ногах, но безуспешно: в следующее мгновение он распластался на асфальте перед домом.
Примечательно, что в этот же момент домой возвращалась соседка мужчины. Пенсионер обратился к ней с просьбой о помощи, но остался без внимания. Женщина как ни в чем не бывало прошла мимо него и скрылась за дверью, пенсионер же остался лежать под дождем.
Спустя какое-то время в кадре появился мальчик и взрослый мужчина, который и помог пенсионеру подняться на ноги, а также предложил ему вызвать скорую помощь.
Отметим, что это видео вызвало большой резонанс в соцсетях. Многие пользователи оказались возмущены поведением женщины, которая отказалась помогать попавшему в беду пенсионеру.
— Стыд и срам этой женщине. У самой старость не за горами, пусть ждёт бумеранг, — считает пользовательница Надюшенька.
— Как жаль дедушку, — пишет Анна.
— А потом эти взрослые еще молодежь учат и ругают.
Нашлись и те, кто попытался оправдать поступок женщины.
— А чего вы из-за одной тётки на весь народ наговариваете, я уверен, что большинство бы не прошло мимо. А в семье, как говорится, не без урода, — пишет пользователь Томас.