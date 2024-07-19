«Стыд и срам»: пользователи возмутились бездействием уфимки

Примечательно, что в этот же момент домой возвращалась соседка мужчины. Пенсионер обратился к ней с просьбой о помощи, но остался без внимания. Женщина как ни в чем не бывало прошла мимо него и скрылась за дверью, пенсионер же остался лежать под дождем.