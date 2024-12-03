Центральный Банк России

Нацбанк Башкирии: банкноты в 200 и 2000 руб обязаны принимать в магазинах

В национальном банке Башкирии напоминают, что новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей являются законным средством платежа. Их обязаны принимать во всех магазинах.