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Центральный Банк России

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2024
Салават Юлаев сокращает разрыв в гонке за ₽1000
3 декабря, 04:43
Подельник мошенников вернет обманутой уфимке деньги
18 июля, 07:12
2023
В одном из банков Башкирии аннулировали лицензию
Центральный банк России отозвал лицензию Райффайзенбанка, выданную в 2008 году. Сообщается, что решение было принято с связи с заявлением самого банка.
13 сентября 2023, 17:10
2020
Уроженка Башкирии Эльвира Набиуллина вошла топ-100 самых влиятельных женщин мира
9 декабря 2020, 09:44
2019
Башкирская инфляция вложила «свои пять копеек» в снижение ставки Центробанка
Инфляционные процессы в экономике страны и региона замедляются.
21 декабря 2019, 04:30
Банк России снизил ключевую ставку
Новая ставка будет действовать с 28 октября 2019 года.
25 октября 2019, 10:52
Национальный банк Башкирии раскроет двери хранилища
В День открытых дверей в главном банке республике будет много интересных активностей.
20 сентября 2019, 05:13
Каждый четвертый выданный в кредит рубль в Башкирии – ипотечный
Всего за первые полгода жители республики взяли в долг в банках 163,1 миллиарда рублей.
18 сентября 2019, 04:38
Банк России снизил ключевую ставку до 7 процентов
Предыдущее значение этого параметра – 7,25%.
6 сентября 2019, 11:17
Монетизация великих: Центробанк выпустил монету к 100-летию Мустая Карима
5 сентября 2019, 07:27
Национальный банк Башкирии спросит предпринимателей, как им живется и чего они ждут
Для этого будет проведен специальный опрос.
28 августа 2019, 05:46
В Башкирии займы населения по микрокредитам выросли на четверть
Центробанк с понедельника значительно ограничит размер процентов по микрозаймам.
27 января 2019, 04:18
2018
Банк России аннулировал лицензии нескольких форекс-дилеров, которые работали в Уфе
Также аннулированы квалификационные аттестаты их руководителей.
27 декабря 2018, 10:56
Уфимский Социнвестбанк нарушал нормативы Центробанка
По некоторым нормативам нарушение длилось в течение всего августа.
27 сентября 2018, 08:02
Популярная в Уфе компания "Кэшбери" - финансовая пирамида: ЦБ
Главный регулятор предупреждает об опасности потерять деньги.
27 сентября 2018, 05:29
Нацбанк Башкирии начал онлайн обучение школьников финансовой грамотности
20 сентября 2018, 05:09
В Башкирии стали чаще пользоваться платежной картой «Мир»
2 июня 2018, 12:42
Банк России снизил ключевую процентную ставку
Причина: низкая инфляция.
23 марта 2018, 10:56
Нацбанк Башкирии: банкноты в 200 и 2000 руб обязаны принимать в магазинах
В национальном банке Башкирии напоминают, что новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей являются законным средством платежа. Их обязаны принимать во всех магазинах.
15 января 2018, 05:29

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