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Published Сегодня, 11:32

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Жителям Башкирии рассказали, как стать мошенниками

Жителям Башкирии рассказали, как стать мошенниками

17 июля 2024, 11:32
Фото: 1MI
Подробности о новой мошеннической схеме в эфире ЦУР рассказал начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

В полиции Башкирии обратились к жителям республики, настоятельно порекомендовав воздержаться от покупки и продажи банковских карт. В ведомстве рассказали о «дропперах» и мошеннических схемах, соучастником которых можно стать по незнанию.

Дропперами называют тех, кто снимает денежные средства с карт третьих лиц в банкомате, а также тех, кто при тех или иных обстоятельствах передал свою карту в пользование мошенникам. В группе риска находятся студенты и школьники, а также граждане из социально незащищенных слоев общества.

Правила безопасности, которые помогут не попасться на удочку злоумышленников и не стать подельником мошенников включают в себя следующие пункты:

— не оформлять карты и счета в банках по просьбе неизвестных людей, не передавать третьим лицам доступ к онлайн-версии банка и мобильного приложения;

— не разглашать конфиденциальную информацию. Речь идет об уникальных кодах, которые банки направляют через СМС и по электронной почте;

— не размещать в открытом доступе свои банковские данные.

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