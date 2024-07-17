Жителям Башкирии рассказали, как стать мошенниками

Дропперами называют тех, кто снимает денежные средства с карт третьих лиц в банкомате, а также тех, кто при тех или иных обстоятельствах передал свою карту в пользование мошенникам. В группе риска находятся студенты и школьники, а также граждане из социально незащищенных слоев общества.