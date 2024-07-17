Жителям Башкирии рассказали, как стать мошенниками

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В полиции Башкирии обратились к жителям республики, настоятельно порекомендовав воздержаться от покупки и продажи банковских карт. В ведомстве рассказали о «дропперах» и мошеннических схемах, соучастником которых можно стать по незнанию.
Дропперами называют тех, кто снимает денежные средства с карт третьих лиц в банкомате, а также тех, кто при тех или иных обстоятельствах передал свою карту в пользование мошенникам. В группе риска находятся студенты и школьники, а также граждане из социально незащищенных слоев общества.
Правила безопасности, которые помогут не попасться на удочку злоумышленников и не стать подельником мошенников включают в себя следующие пункты:
— не оформлять карты и счета в банках по просьбе неизвестных людей, не передавать третьим лицам доступ к онлайн-версии банка и мобильного приложения;
— не разглашать конфиденциальную информацию. Речь идет об уникальных кодах, которые банки направляют через СМС и по электронной почте;
— не размещать в открытом доступе свои банковские данные.