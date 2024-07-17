Погода в Уфе изменится в мгновение

«Наверное, вы не скучали: в Уфе снова ухудшится погода», считают в городском управлении гражданской защиты населения. Спасатели получили данные прогноза погоды в Башкирии от синоптиков и предупреждают Уфу о скорой смене летнего зноя июльским ненастьем.



По данным БашУГМС, с 20:00 среды, 17 июня, до 20:00 четверга, 18 июня, в Уфе будет бушевать гроза. В течение целых суток в Уфе будет ветрено, ожидаемая скорость порывов до 17 м/с. При этом ночная температура воздуха составит +15°С …+17°С, а дневная колебаться в пределах +22°С… +24°С.



Спасатели просят жителей и гостей Уфы не купать и не рыбачить в грозы, а также беречь себя и свой транспорт от сильных порывов ветра. Например, летом 2024 года во время грозы на пожилую семейную пару упало дерево.