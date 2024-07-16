Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Синоптики Башгидрометцентра дали ответ на мучающий жителей Башкирии и Уфы вопрос — когда же в Республике Башкортостан и региональном центре оглушающий зной сменится комфортной погодой. «Да, зной скоро спадёт», отвечают синоптики. Но есть нюанс.
Место июльского зноя в Башкирии займут летние ливни. Они будут кратковременные и охватят не сразу весь регион, а постепенно будут остужать от жары район за районом. Дневные температуры снизятся и станут более комфортными.
Так, на среду, 17 июля, температура в Башкирии днём ожидается в пределах +22°С …+27°С, а ночью — от +11°С до +16°С. Не исключены ночные и утренние туманы со снижением видимости на дорогах до километра.