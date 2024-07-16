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Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики

Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики

16 июля 2024, 09:20
Фото: 1MI
Уже в середине июля вектор температур сменит свое направление, сообщает Башгидрометцентр.

Синоптики Башгидрометцентра дали ответ на мучающий жителей Башкирии и Уфы вопрос — когда же в Республике Башкортостан и региональном центре оглушающий зной сменится комфортной погодой. «Да, зной скоро спадёт», отвечают синоптики. Но есть нюанс.

Место июльского зноя в Башкирии займут летние ливни. Они будут кратковременные и охватят не сразу весь регион, а постепенно будут остужать от жары район за районом. Дневные температуры снизятся и станут более комфортными.

Так, на среду, 17 июля, температура в Башкирии днём ожидается в пределах +22°С …+27°С, а ночью — от +11°С до +16°С. Не исключены ночные и утренние туманы со снижением видимости на дорогах до километра.

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