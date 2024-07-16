Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики

Место июльского зноя в Башкирии займут летние ливни. Они будут кратковременные и охватят не сразу весь регион, а постепенно будут остужать от жары район за районом. Дневные температуры снизятся и станут более комфортными.



Так, на среду, 17 июля, температура в Башкирии днём ожидается в пределах +22°С …+27°С, а ночью — от +11°С до +16°С. Не исключены ночные и утренние туманы со снижением видимости на дорогах до километра.