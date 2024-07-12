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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Погода в Уфе резко изменится

Погода в Уфе резко изменится

12 июля 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
На столицу региона идут дожди с градом и сильный ветер, сообщает управление гражданской защиты населения.

Летнее ненастье подступает к Уфе. Как сообщают городские спасатели, ливни с градом и усилением ветра достигнут границ Уфы уже в пятницу, 12 июля. С 20:00 пятницы до 20:00 субботы синоптики прогнозируют в Уфе сильный северный ветер, местами скорость его порывов может достигать 20 м/с. При этом в Уфе спадёт зной. Днём ожидается +24°С…+26°С, ночью — от +13°С до +15°С.

Напомним, ранее разгул стихии устроил кавардак на берегу Нугушского водохранилища. Там сильный ветер перевернул и повалил практически все деревянные беседки. Также в четверг, 11 июля, в Башкирии выпал невиданный град. Ледяные осадки доставили неприятности садоводам и огородникам.

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