Погода в Уфе резко изменится

Летнее ненастье подступает к Уфе. Как сообщают городские спасатели, ливни с градом и усилением ветра достигнут границ Уфы уже в пятницу, 12 июля. С 20:00 пятницы до 20:00 субботы синоптики прогнозируют в Уфе сильный северный ветер, местами скорость его порывов может достигать 20 м/с. При этом в Уфе спадёт зной. Днём ожидается +24°С…+26°С, ночью — от +13°С до +15°С.