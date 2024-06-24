Хакер из Уфы жил на взломе Госуслуг

Полиция задержала 22-летнего жителя Уфы по обвинению в серии киберпреступлений. Оперативникам удалось выйти на хакеры из Башкирии после заявления обманутого им в 2023 году жителя столицы Карелии — Петрозаводска. Тот попался на уловку со взломом Госуслуг и стал обладателем обязательства выплатить кредит в ₽7 000.