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Хакер из Уфы жил на взломе Госуслуг

Хакер из Уфы жил на взломе Госуслуг

24 июня 2024, 08:16
Фото: freepik.com
Юный криминально-технический талант кормился с обмана доверчивых россиян, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Полиция задержала 22-летнего жителя Уфы по обвинению в серии киберпреступлений. Оперативникам удалось выйти на хакеры из Башкирии после заявления обманутого им в 2023 году жителя столицы Карелии — Петрозаводска. Тот попался на уловку со взломом Госуслуг и стал обладателем обязательства выплатить кредит в ₽7 000.

На поиск хакера ушел почти год. Юноша признался, что поставил на поток подобные взломы Госуслуг граждан России. На его обман попались жители множества регионов. Всего хакер сумел поживиться на ₽400 000. Все деньги от мошенничества он тратил на себя.

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