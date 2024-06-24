Хакер из Уфы жил на взломе Госуслуг

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Полиция задержала 22-летнего жителя Уфы по обвинению в серии киберпреступлений. Оперативникам удалось выйти на хакеры из Башкирии после заявления обманутого им в 2023 году жителя столицы Карелии — Петрозаводска. Тот попался на уловку со взломом Госуслуг и стал обладателем обязательства выплатить кредит в ₽7 000.
На поиск хакера ушел почти год. Юноша признался, что поставил на поток подобные взломы Госуслуг граждан России. На его обман попались жители множества регионов. Всего хакер сумел поживиться на ₽400 000. Все деньги от мошенничества он тратил на себя.