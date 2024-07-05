Гендиректора «Башавтодора» не удалось вернуть за решётку

Напомним, генеральный директор компании «Башкиравтодор» находится под следствием с ноября 2023 года вместе со своим заместителем Ришатом Самматовым. Следствие утверждает, что в 2021 году менеджеры предприятия вступили в сговор с частной фирмой и подписали с ней контракт о постановке дорожных материалов для одной из трасс. Сами же работы фактически выполнены не были, а выделенную ₽ 91 тысячу подельники прикарманили и растратили на собственные нужды.