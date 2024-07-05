mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Гендиректора «Башавтодора» не удалось вернуть за решётку

Гендиректора «Башавтодора» не удалось вернуть за решётку

5 июля 2024, 09:15
Фото: Ильдар Юланов/Vk
В Уфе отклонили ходатайство прокуратуры об ужесточении Ильдару Юланову меры пресечения, сообщают местные СМИ со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.

Напомним, генеральный директор компании «Башкиравтодор» находится под следствием с ноября 2023 года вместе со своим заместителем Ришатом Самматовым. Следствие утверждает, что в 2021 году менеджеры предприятия вступили в сговор с частной фирмой и подписали с ней контракт о постановке дорожных материалов для одной из трасс. Сами же работы фактически выполнены не были, а выделенную ₽ 91 тысячу подельники прикарманили и растратили на собственные нужды.

Ранее Юланов содержался под стражей, но был перемещён под домашний арест — прокуратура предприняла безуспешную попытку обжаловать последнее решение суда. В ожидании следующего содержания предприниматель будет находиться дома как минимум до 31 августа.

Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации
Узнать подробнее

О том, почему крупнейшая дорожная фирма Башкирии оказалась в бедственной ситуации — ранее разбирался Mkset.

Читайте также:
Инспектор продался за iPhone в УфеСкандальным чиновницам продлили арест в БашкирииНа Министерство транспорта и дорог Башкирии завели дело
#Общество#Уфа#Уголовное дело#Взятка#Суд#Башкортостан#Дороги#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии#Транспорт#Скандал#Башкиравтодор
Подпишитесь
Когда закончится жара в Башкирии
Сегодня, 04:29
Перед администрацией Уфы вырубили вековые ели
Сегодня, 05:29
Мэр Уфы призывает остаться дома
Сегодня, 05:27
Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии
Вчера, 19:41
Как уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач
Вчера, 17:15
Арт-объект в Уфе хотят украсить творчеством иноагентов
Вчера, 17:06