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Скандальный министр транспорта Башкирии пробудет под арестом до августа

Скандальный министр транспорта Башкирии пробудет под арестом до августа

5 июля 2024, 10:16
Фото: Александр Клебанов
Советский районный суд Уфы рассмотрел о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александру Клебанову, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

Александр Клебанов по постановлению Советского райсуда Уфы пробудет под домашним арестом минимум до 7 августа 2024 года. Впрочем, как отмечают в пресс-службе судов Башкирии, постановление ведомства еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами процесса.

Так или иначе, суд полностью удовлетворил запрос следствия по мере пресечения в отношении скандально известного в Башкирии уже экс-чиновника. Следствие просило продлить домашний арест для Александра Клебанова на один месяц.

Напомним, силовики задержали министра транспорта и дорог Башкирии утром 7 мая 2024 года у него дома. Клебанова отвезли на допрос, где предъявили обвинение в коррупции. Чиновнику вменяют вымогательство денег за общее покровительство для бизнеса, связанного с грузоперевозками. Речь идёт о взятке в ₽5 млн.

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