Скандальный министр транспорта Башкирии пробудет под арестом до августа

Александр Клебанов по постановлению Советского райсуда Уфы пробудет под домашним арестом минимум до 7 августа 2024 года. Впрочем, как отмечают в пресс-службе судов Башкирии, постановление ведомства еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами процесса.



Так или иначе, суд полностью удовлетворил запрос следствия по мере пресечения в отношении скандально известного в Башкирии уже экс-чиновника. Следствие просило продлить домашний арест для Александра Клебанова на один месяц.



Напомним, силовики задержали министра транспорта и дорог Башкирии утром 7 мая 2024 года у него дома. Клебанова отвезли на допрос, где предъявили обвинение в коррупции. Чиновнику вменяют вымогательство денег за общее покровительство для бизнеса, связанного с грузоперевозками. Речь идёт о взятке в ₽5 млн.