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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Многодетный отец лишил отдыха детей из Уфы

Многодетный отец лишил отдыха детей из Уфы

15 июля 2024, 10:36
Отец большого семейства купился на низкие цены и остался в дураках, сообщает глава администрации Балтачевского района Республики Башкортостан Ильгиз Субушев.

Чиновник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал печальную историю неудавшегося отдыха на море одной из семей, живущих в Уфе. Там многодетный отец купился на уловку мошенников. Мужчина давно искал выгодный тур на море для всей семьи. Поиск, можно сказать, увенчался успехом, но только не для многодетной семьи, а для мошенников.

Во время сёрфинга по Сети уфимец нашел выгодное для него предложение — тур на всю семью в известный пансионат в Абьхазии всего за ₽100 000. Ослепленный выгодой, мужчина не стал проверять реквизиты и перечислил на карту некоего «Леонида П» всю сумму. Как и стоит полагать, ни путевок, ни возврата денег многодетный отец не увидел. Мужчина стал жертвой мошенничества.

Ранее Mkset рассказывал о том, как студент из Уфы отсудил солидную сумму за сорванное путешествие. Правда, ждать денег пришлось почти пять лет.

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