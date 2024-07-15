Многодетный отец лишил отдыха детей из Уфы

Чиновник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал печальную историю неудавшегося отдыха на море одной из семей, живущих в Уфе. Там многодетный отец купился на уловку мошенников. Мужчина давно искал выгодный тур на море для всей семьи. Поиск, можно сказать, увенчался успехом, но только не для многодетной семьи, а для мошенников.



Во время сёрфинга по Сети уфимец нашел выгодное для него предложение — тур на всю семью в известный пансионат в Абьхазии всего за ₽100 000. Ослепленный выгодой, мужчина не стал проверять реквизиты и перечислил на карту некоего «Леонида П» всю сумму. Как и стоит полагать, ни путевок, ни возврата денег многодетный отец не увидел. Мужчина стал жертвой мошенничества.



Ранее Mkset рассказывал о том, как студент из Уфы отсудил солидную сумму за сорванное путешествие. Правда, ждать денег пришлось почти пять лет.