Каждому уфимцу — по «квадрату» жилья

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Уфа оказалась на 18 строчке исследования «Рейтинг городов России по объемам ввода жилья — 2024». Он основан на показателях жилищного строительства в крупных городах РФ по итогам за 2023 год. Занять место в топ-20 Уфе помогли следующие показатели. За 2023 год на уфимца успели построить 1,02 квадратных метров жилья. Всего за 2023 год в городе возвели 1 202,4 тысяч жилых «квадратов». Это на 2,8% больше, чем в 2022 году. Жилье в Уфе приходится только на 36,3% от всего объема строительства в городе. На каждого уфимца в городе приходится по 27,5 жилых «квадратов».
Лидером рейтинга жилья среди городов России по итогам 2023 год стал Краснодар. Там за год прирост по вводу в эксплуатацию составил 9,1%. Но больше всего удивляет Черкесск. Там хоть пока и не высокая обеспеченность населения жильем, зато в 2023 году произошел бум жилищного строительства — рост сразу на 58%. И, как итог, третье место рейтинга.
Аутсайдеры рейтинга — Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Братск. За год там не построили и одной десятой квадратного метра в пересчете на душу населения. За год значительнее всего сектор жилищного строительства упал в городах Нарьян-Мар, Петропавловск-Камчатский, Сургут, Мурманск и Сочи. Причины — как отсутствие спроса, в том числе — из-за стоимости, так и насыщение рынка предложениями.