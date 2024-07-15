Каждому уфимцу — по «квадрату» жилья

Уфа оказалась на 18 строчке исследования «Рейтинг городов России по объемам ввода жилья — 2024». Он основан на показателях жилищного строительства в крупных городах РФ по итогам за 2023 год. Занять место в топ-20 Уфе помогли следующие показатели. За 2023 год на уфимца успели построить 1,02 квадратных метров жилья. Всего за 2023 год в городе возвели 1 202,4 тысяч жилых «квадратов». Это на 2,8% больше, чем в 2022 году. Жилье в Уфе приходится только на 36,3% от всего объема строительства в городе. На каждого уфимца в городе приходится по 27,5 жилых «квадратов».