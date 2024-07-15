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Каждому уфимцу — по «квадрату» жилья

Каждому уфимцу — по «квадрату» жилья

15 июля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Эксперты ранжировали крупные города России по темпам строительства и ввода в эксплуатацию жилья, сообщает РИА Рейтинг.

Уфа оказалась на 18 строчке исследования «Рейтинг городов России по объемам ввода жилья — 2024». Он основан на показателях жилищного строительства в крупных городах РФ по итогам за 2023 год. Занять место в топ-20 Уфе помогли следующие показатели. За 2023 год на уфимца успели построить 1,02 квадратных метров жилья. Всего за 2023 год в городе возвели 1 202,4 тысяч жилых «квадратов». Это на 2,8% больше, чем в 2022 году. Жилье в Уфе приходится только на 36,3% от всего объема строительства в городе. На каждого уфимца в городе приходится по 27,5 жилых «квадратов».

Лидером рейтинга жилья среди городов России по итогам 2023 год стал Краснодар. Там за год прирост по вводу в эксплуатацию составил 9,1%. Но больше всего удивляет Черкесск. Там хоть пока и не высокая обеспеченность населения жильем, зато в 2023 году произошел бум жилищного строительства — рост сразу на 58%. И, как итог, третье место рейтинга.

Аутсайдеры рейтинга — Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Братск. За год там не построили и одной десятой квадратного метра в пересчете на душу населения. За год значительнее всего сектор жилищного строительства упал в городах Нарьян-Мар, Петропавловск-Камчатский, Сургут, Мурманск и Сочи. Причины — как отсутствие спроса, в том числе — из-за стоимости, так и насыщение рынка предложениями.

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