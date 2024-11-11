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Абхазия

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2024
Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии
11 ноября, 10:01
Видео. Уфимцам подарят бесплатное шоу
25 октября, 08:48
Уфимскую колоннаду окрасят иностранными флагами
17 октября, 13:56
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
11 октября, 04:04
Уфимцам заплатят за открытие колоннады
10 октября, 04:10
Названа дата открытия колоннады в Уфе
9 октября, 05:21
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал
2 сентября, 12:35
Открытие колоннады в Уфе перенесли
30 августа, 13:47
Дворец борьбы в Уфе откроют в День города
30 августа, 10:46
В Уфе возводят новую достопримечательность
В Уфе почти завершено строительство уникальной колоннады, которая станет символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией, сообщает администрация Уфы.
31 июля, 16:09
Многодетный отец лишил отдыха детей из Уфы
Отец большого семейства купился на низкие цены и остался в дураках, сообщает глава администрации Балтачевского района Республики Башкортостан Ильгиз Субушев.
15 июля, 10:36
2023
Из Уфы откроются новые прямые перелеты на Черное море
Известны детали
11 октября 2023, 13:02
В Башкирию приедут премьеры России и Беларуси и президент Абхазии
9 октября 2023, 08:37
Пенсионеры из Башкирии смогут поехать в Абхазию по программе «Башкирское долголетие»
О запуске пробного тура сообщил вчера, 9 сентября, премьер-министр правительства Башкирии.
10 сентября 2023, 08:53

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