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Уфимский студент отсудил 160% цены путевки

Уфимский студент отсудил 160% цены путевки

15 июля 2024, 09:21
Фото: 1MI
Молодой человек хотел поехать в зарубежье работать по обмену, но поездка так и не состоялась, сообщает Роспотребнадзор РБ.

₽232 779 сверху от стоимости путевки получил студент из Уфы в качестве компенсации за сорванную поездку по программе Work and Travel. Уфимец еще в 2019 года заключил договор с компанией ООО «Юнайтед». Юноша хотел улететь в зарубежье и заработать там денег. Но, сначала поездка не состоялась из-за ковид-ограничений, а потом тур уже стал для уфимца неактуальным. Уфимец обратился к организатору рабочего путешествия, чтобы вернуть ₽146 793. Такова была стоимость услуг ООО «Юнайтед», но организация не спешила возвращать деньги.

В итоге, почти через пять лет, точку в споре уфимца и бизнеса поставил Кузьминский районный суд Москвы. Ведомство удовлетворило требование уфимца, поддержанное в суде специалистами Роспотребнадзора. ООО «Юнайтед» теперь должно студенту ₽379 572. Это сумма стоимости оплаченных и неполученных услуг, ₽146 793, и компенсации морального вреда, штраф и проценты за использование средств студента — ₽232 779.

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