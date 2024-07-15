Уфимский студент отсудил 160% цены путевки

₽232 779 сверху от стоимости путевки получил студент из Уфы в качестве компенсации за сорванную поездку по программе Work and Travel. Уфимец еще в 2019 года заключил договор с компанией ООО «Юнайтед». Юноша хотел улететь в зарубежье и заработать там денег. Но, сначала поездка не состоялась из-за ковид-ограничений, а потом тур уже стал для уфимца неактуальным. Уфимец обратился к организатору рабочего путешествия, чтобы вернуть ₽146 793. Такова была стоимость услуг ООО «Юнайтед», но организация не спешила возвращать деньги.



В итоге, почти через пять лет, точку в споре уфимца и бизнеса поставил Кузьминский районный суд Москвы. Ведомство удовлетворило требование уфимца, поддержанное в суде специалистами Роспотребнадзора. ООО «Юнайтед» теперь должно студенту ₽379 572. Это сумма стоимости оплаченных и неполученных услуг, ₽146 793, и компенсации морального вреда, штраф и проценты за использование средств студента — ₽232 779.