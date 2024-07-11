В Уфе спроектируют берегоукрепление нового «Острова»

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Напомним, речь идёт о многофункциональном комплексе «Остров», благоустройством которого занимается одноимённый застройщик. Квартал располагается в дельте реки Уфы.
Ранее, как сообщал Mkset, власти столицы региона одобрили начало проектирования дорожной сети территории. В новом документе говорится о планировке берегоукрепительных сооружений вдоль реки. Речь идёт о территории площадью 12,7 гектара.
Застройщик до начала проектирования обязан провести инженерные изыскания и при планировке учитывать границы объектов культурного наследия, а также других особых территорий, если таковые имеются.