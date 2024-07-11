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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

В Уфе спроектируют берегоукрепление нового «Острова»

В Уфе спроектируют берегоукрепление нового «Острова»

11 июля 2024, 05:20
Фото: o-strov.ru
Мэрия башкирской столицы дала добро на очередной проект планировки квартала на полуострове у Каменной переправы, гласит документ уфимской администрации.

Напомним, речь идёт о многофункциональном комплексе «Остров», благоустройством которого занимается одноимённый застройщик. Квартал располагается в дельте реки Уфы.

Ранее, как сообщал Mkset, власти столицы региона одобрили начало проектирования дорожной сети территории. В новом документе говорится о планировке берегоукрепительных сооружений вдоль реки. Речь идёт о территории площадью 12,7 гектара.

Мэрия Уфы дала «добро» на планировку дорог нового «Острова»
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Застройщик до начала проектирования обязан провести инженерные изыскания и при планировке учитывать границы объектов культурного наследия, а также других особых территорий, если таковые имеются.

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