В Уфе оптимизируют транспорт

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Так, в постановлении мэрии говорится о восьми автобусных маршрутах, дублирующих другие или не пользующиеся популярностью у населения. Некоторые из них будут объединены с уже существующими — при этом власти не стали уточнять судьбы конкретных маршрутов, ограничившись общей формулировкой.
Речь идёт о следующих направлениях
Отметим, что в конце 2023 года мэр города Ратмир Мавлиев уже сообщал о планах отменить упомянутые маршруты в 2024 году, однако в самом документе годом ликвидации указан 2026. Вероятно, пропасть с дорог автобусы под этими номерами могут гораздо раньше этого срока.
Ранее Mkset сообщал, что в Уфе планируют начать производить линейку троллейбусов белорусской фирмы «МАЗ». Потратить на проект намерены более ₽1,25 млрд. Запустить производство собираются на базе существующего в городе Трамвайно-троллейбусного завода.