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Updated Сегодня, 07:59

В Уфе оптимизируют транспорт

В Уфе оптимизируют транспорт

5 июля 2024, 07:12
Фото: 1MI
Ряд популярных маршрутов будет в 2026 году отменён в столице Башкирии, гласит документ городской администрации.

Так, в постановлении мэрии говорится о восьми автобусных маршрутах, дублирующих другие или не пользующиеся популярностью у населения. Некоторые из них будут объединены с уже существующими — при этом власти не стали уточнять судьбы конкретных маршрутов, ограничившись общей формулировкой.

Речь идёт о следующих направлениях

  • 25а (ОК «Сипайловский» — Троллейбусное депо №2)
  • 55с (Роддом №4 — ТК «Центральный»)
  • 212 (Дизельная — ТСК «Пушкинский»)
  • 243 (ОК «Сипайловский» — «Цветы Башкирии»)
  • 253 (Уфимский ДОК — ТК «Северный»)
  • 285 (ОК «Сипайловский» — Музей им. Нестерова)
  • 204 (Уфимский ДОК — Больница №18)
  • 213 (Уфимский ДОК — Микрорайон «Южный»)

Отметим, что в конце 2023 года мэр города Ратмир Мавлиев уже сообщал о планах отменить упомянутые маршруты в 2024 году, однако в самом документе годом ликвидации указан 2026. Вероятно, пропасть с дорог автобусы под этими номерами могут гораздо раньше этого срока.

Троллейбусы в Уфе обойдутся в ₽1,25 млрд
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Ранее Mkset сообщал, что в Уфе планируют начать производить линейку троллейбусов белорусской фирмы «МАЗ». Потратить на проект намерены более ₽1,25 млрд. Запустить производство собираются на базе существующего в городе Трамвайно-троллейбусного завода.

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