В Уфе оптимизируют транспорт

Отметим, что в конце 2023 года мэр города Ратмир Мавлиев уже сообщал о планах отменить упомянутые маршруты в 2024 году, однако в самом документе годом ликвидации указан 2026. Вероятно, пропасть с дорог автобусы под этими номерами могут гораздо раньше этого срока.