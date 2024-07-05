Перед администрацией Уфы вырубили вековые ели

Между тем в администрации города Mkset пояснили, что спиленные деревья ещё некоторое время назад потеряли достойный внешний вид и стали аварийными. Кроме того, вместо них планируют высадить ровно столько же — 14 сербских елей. Власти города также планируют посадить 1824 цветка — 54 гортензий, 885 спирей « Грейфшайм» и 885 спирей берёзолистных.