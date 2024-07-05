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Updated Сегодня, 07:21

Перед администрацией Уфы вырубили вековые ели

Перед администрацией Уфы вырубили вековые ели

5 июля 2024, 05:29
Фото: vk.com/Альберт Рахматуллин
Зелёные насаждения выкопали перед зданием уфимской администрации, обратили внимание очевидцы.

Очередная весть о вырубке деревьев вызвала недовольство у горожан. Напомним, ранее многие насаждения были демонтированы в центре города, оставив улицы практически «голыми».

Как видно на кадрах, рабочие с помощью спецтехники под покровом ночи выкапывают крупные ели, высаженные перед зданием Горсовета. Время для демонтажа было выбрано позднее — некоторые предполагают, что работы специально проводят под покровом ночи, дабы лишний раз не злить уфимцев, без энтузиазма встретивших массовое уничтожении зелёных насаждений.

Видео: vk.com/Альберт Рахматуллин
— Скоро как в пустыне жить будем, один песок и верблюдов много, — высказалась уфимка Наталья Ш.
— Жаль, красиво было, — гласит печальный комментарий Олеси Ш.
— Кто ему разрешил? Он сажал такие прекрасные ели? — разгневалась Марина М., видимо подразумевая мэра города Ратмира Мавлиева.

Между тем в администрации города Mkset пояснили, что спиленные деревья ещё некоторое время назад потеряли достойный внешний вид и стали аварийными. Кроме того, вместо них планируют высадить ровно столько же — 14 сербских елей. Власти города также планируют посадить 1824 цветка — 54 гортензий, 885 спирей « Грейфшайм» и 885 спирей берёзолистных.

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