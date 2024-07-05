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Мэрия Уфы дала «добро» на планировку дорог нового «Острова»

Мэрия Уфы дала «добро» на планировку дорог нового «Острова»

5 июля 2024, 08:54
Фото: 1MI
Крупный участок собирается развить застройщик в районе Каменной переправы.

Как гласит постановление мэра Ратмира Мавлиева, фирме «Остров» разрешено начать составление проекта сети дорог в одноимённом квартале. В документе говорится о территориях площадью в 7,3 га.

Градоначальник также указывает, что компании необходимо будет до утверждения проекта планировки, в частности, провести ряд инженерных изысканий. Кроме того, застройщику необходимо учитывать границы исторических зданий и зон с особым использованием территории, если таковые располагаются в указанном участке.

Фирме дали 18 месяцев, чтобы представить свой проект. Напомним, каменная переправа — мост, связывающий полуостров в дельте реки Уфы с улицей Пугачёва.

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