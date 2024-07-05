Мэрия Уфы дала «добро» на планировку дорог нового «Острова»

Градоначальник также указывает, что компании необходимо будет до утверждения проекта планировки, в частности, провести ряд инженерных изысканий. Кроме того, застройщику необходимо учитывать границы исторических зданий и зон с особым использованием территории, если таковые располагаются в указанном участке.