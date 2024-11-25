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Ноябрь
Массовое чипирование начнут в Башкирии
25 ноября, 13:22
В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя
2 ноября, 07:59
Октябрь
Налог на туризм появится в Башкирии
31 октября, 15:07
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи
7 октября, 16:14
Сентябрь
Пивнушкам закрутили краны в Башкирии
24 сентября, 21:28
Хоррор-квесты хотят запретить после ЧП в Башкирии
7 сентября, 05:28
Новые штрафы придумали в Башкирии
5 сентября, 13:52
Август
Жизнь Башкирии изменится через два дня
30 августа, 16:36
В Уфе потерялся избирательный участок
21 августа, 14:13
Бесплатный проезд вводят в Башкирии
12 августа, 07:12
Школьников научат защищать Родину в Башкирии
9 августа, 18:35
Июль
Юбилей Курултая отпразднуют в Башкирии
30 июля, 04:34
За грязные машины будут лишать прав в Башкирии
25 июля, 06:47
Детям запретили выгуливать собак в Башкирии
24 июля, 06:22
Путин подписал важный указ по Башкирии
Президент России завизировал назначения в регионе, сообщает сайт официальной публикации правовых актов
23 июля, 06:33
Хабиров: Башкирскому кумысу нужна охрана
23 июля, 06:07
Будущее электросамокатов: запрет или ограничения
17 июля, 11:35
В Уфе спроектируют берегоукрепление нового «Острова»
Мэрия башкирской столицы дала добро на очередной проект планировки квартала на полуострове у Каменной переправы, гласит документ уфимской администрации.
11 июля, 05:20
В Уфе оптимизируют транспорт
5 июля, 07:12

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