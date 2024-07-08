Полчища тараканов обосновались в комбинате школьного питания Башкирии

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Поводом для разбирательств стала проверка в образовательном центре «Перспектива». Эксперты заключили, что в комбинате школьного питания отсутствовало цеховое деление и нарушались правила соседства продуктов.
Кроме того, проверяющие подчеркнули, что раздача еды и обработка сырых продуктов проводится в одном помещении. В пищеблоке также обнаружили множество тараканов. В заключении говорится, что столовой необходим капитальный ремонт.
Суд принял решение приостановить деятельность столовой — комбинат не будет работать 90 дней.