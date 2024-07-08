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Updated Сегодня, 07:08

Полчища тараканов обосновались в комбинате школьного питания Башкирии

Полчища тараканов обосновались в комбинате школьного питания Башкирии

8 июля 2024, 04:26
Фото: 1MI
Школьную столовую в Кумертау закрыли за антисанитарию, гласят материалы дела Кумертауского горсуда Республики Башкортостан.

Поводом для разбирательств стала проверка в образовательном центре «Перспектива». Эксперты заключили, что в комбинате школьного питания отсутствовало цеховое деление и нарушались правила соседства продуктов.

Кроме того, проверяющие подчеркнули, что раздача еды и обработка сырых продуктов проводится в одном помещении. В пищеблоке также обнаружили множество тараканов. В заключении говорится, что столовой необходим капитальный ремонт.

Суд принял решение приостановить деятельность столовой — комбинат не будет работать 90 дней.

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#Общество#Проверка#Суд#Башкортостан#Образование#Новости Башкирии#Школа#Кумертау#Питание#Общепит#Нарушения#Антисанитария
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