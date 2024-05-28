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20% школьного питания в Башкирии — брак

20% школьного питания в Башкирии — брак

28 мая 2024, 04:28
Фото: 1MI
Родители и школьники жалуются на холодные и невкусные блюда, а проверяющие недовольны качеством продуктов и работой поваров, сообщает Минторг региона.

Исполняющий обязанности министра торговли и услуг Башкирии Василий Таболин сообщил об итогах исследований в школьных столовых. По данным начальника ведомства, доля образцов с отколонениями от нормы за январь — апрель этого года составила 20,6%.

По результатам предыдущего исследования, этот показатель был равен 25,9%. Как рассказал Таболин, всего было проверено 1454 образца школьных блюд.

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Ранее глава региона Радий Хабиров заявлял о положительной динамике в улучшении организации питания школ и детских садов.

В апреле этого года в среднеобразовательном учреждении Стерлитамака произошло массовое отравление учеников.

#Общество#Башкортостан#Образование#Новости Башкирии#Питание#Еда#Школы#Столовые
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