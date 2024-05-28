20% школьного питания в Башкирии — брак

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Исполняющий обязанности министра торговли и услуг Башкирии Василий Таболин сообщил об итогах исследований в школьных столовых. По данным начальника ведомства, доля образцов с отколонениями от нормы за январь — апрель этого года составила 20,6%.
По результатам предыдущего исследования, этот показатель был равен 25,9%. Как рассказал Таболин, всего было проверено 1454 образца школьных блюд.
Ранее глава региона Радий Хабиров заявлял о положительной динамике в улучшении организации питания школ и детских садов.
В апреле этого года в среднеобразовательном учреждении Стерлитамака произошло массовое отравление учеников.