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Антисанитария

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Ноябрь
Башкирский медуниверситет получил нагоняй за клопов
7 ноября, 15:08
Октябрь
Пищеблок детсада оказался рассадником антисанитарии
10 октября, 10:42
Август
Опасный детский клуб нашли в Уфе
9 августа, 18:47
Июль
Отдых в Египте превратился в ад для семьи из Уфы
9 июля, 07:30
Полчища тараканов обосновались в комбинате школьного питания Башкирии
8 июля, 04:26
Июнь
Шаурмой за ₽800 000 отравились еще трое в Башкирии
25 июня, 13:42
Апрель
Популярное уфимское кафе закрыли за антисанитарию
В Уфе за нарушения закрыли пекарню. Об этом сообщили судебные приставы.
4 апреля, 08:01

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