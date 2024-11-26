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Общепит

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Ноябрь
В Уфе без торгов выделили участок под ресторан
26 ноября, 14:43
Опытный чиновник и счастливый отец занял кресло мэра в Башкирии
7 ноября, 10:54
Октябрь
В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры
27 октября, 05:35
За что такие сумасшедшие деньги: индекс «Цезаря» в Уфе
15 октября, 10:17
Цены на молоко взлетели в Уфе
14 октября, 16:35
Тест. За что такие деньги: оцениваем блюда главных ресторанов Уфы
4 октября, 09:24
Цены в уфимских кафе взлетели на 25%
3 октября, 19:08
Сентябрь
В центре Уфы выгнали из домов 100 человек
3 сентября, 14:08
Август
KFC выселили из Уфы
В городе пытаются снизить раздражающий визуальный шум.
9 августа, 17:22
Ларьки-нелегалы сносят в Уфе
Город за неделю лишился множества популярных торговых объектов — пока только на бумаге.
8 августа, 15:32
Теремок с маскотом-наркоторговцем закроют в Уфе
Власти потребовали руководство заведения немедленно убраться из центра города.
7 августа, 18:34
Июль
В центре Уфы построят кафе
30 июля, 09:17
Полчища тараканов обосновались в комбинате школьного питания Башкирии
8 июля, 04:26
«Ростикс» эвакуировали в Башкирии
Популярное заведение общепита оцепили оперативники, сообщили очевидцы.
4 июля, 08:13
Уфа осталась без летних веранд
4 июля, 05:35
Июнь
Скандал с отравлением уфимки в ресторане рэпера дошёл до властей
28 июня, 17:06
Депутат потратит ₽53 млн на гостиницу в Башкирии
Власти Республики Башкортостан подписали договор с компанией «Чишмы М-5», сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.
28 июня, 15:04
Работа для подростков в Уфе, или как получать ₽5000 в день
Mkset решил проанализировать, какие условия и какую зарплату предлагают в Уфе для соискателей без опыта либо с минимальным его количеством. Подробности в материале.
24 июня, 07:17
Май
14 человек отравились шаурмой в Башкирии
30 мая, 05:53
Rostic`s может получить деньги из бюджета Башкирии
3 мая, 09:32

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