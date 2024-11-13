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Питание

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Ноябрь
Мэра завалили жалобами на школьное питание: пришлось допросить детей
13 ноября, 12:02
«Как в Америке»: рядовая школьная столовая из Башкирии прославилась на всю Россию
11 ноября, 19:40
В школах Уфы будет звучать музыка вместо звонков
10 ноября, 12:33
Уфимцы отказываются от пиццы
4 ноября, 09:55
Октябрь
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00
В Уфе взлетели цены на 25 популярных продуктов
15 октября, 04:20
Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета
13 октября, 19:00
Уфимцы завтракают объедками
7 октября, 09:41
Сентябрь
Осенняя диета: меню для похудения
29 сентября, 01:29
Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии
28 сентября, 09:38
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
24 сентября, 09:13
В уфимских школах запретили пирожные и жвачку
23 сентября, 16:11
Полчища тараканов заполонили школу в Башкирии
17 сентября, 20:18
«Теперь я уже не могу гвозди есть, а на следующий день идти на тренировку»
17 сентября, 13:13
Школьное питание проверят в Башкирии внезапно
16 сентября, 19:23
Топ-20 ресторанов Уфы и Башкирии назвали эксперты
16 сентября, 12:09
Башкирия толстеет
6 сентября, 04:46
Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей
5 сентября, 05:31
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
2 сентября, 18:46
Август
«Доширак» выгоняют из поездов из-за запаха бедности
26 августа, 16:44

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