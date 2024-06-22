Погода в Уфе становится тропиками

Напомним, 20 июня в Москве бушевал ураган «Эдгар». От гнева стихии — проливного дождя и очень сильного, сбивающего с ног, ветра — пострадали люди. Власти столицы России заявили о двух погибших. Данные о пострадавших разнятся, их минимум 20 человек. Кроме того, ураган нанес урон городской инфраструктуре Москвы.