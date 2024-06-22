Погода в Уфе становится тропиками

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Синоптики Башкирии дали прогноз погоды в регионе и Уфе на субботу, 22 июня. Республику ожидает тропическая обстановка. Так, прогнозируются кратковременных грозы и ливни с жарой до +29°С. Днем температура воздуха вряд ли опустится ниже +24°С. Кроме того, ожидается усиление ветра вплоть до шквалистых порывов.
Напомним, 20 июня в Москве бушевал ураган «Эдгар». От гнева стихии — проливного дождя и очень сильного, сбивающего с ног, ветра — пострадали люди. Власти столицы России заявили о двух погибших. Данные о пострадавших разнятся, их минимум 20 человек. Кроме того, ураган нанес урон городской инфраструктуре Москвы.