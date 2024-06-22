mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Погода в Уфе становится тропиками

Погода в Уфе становится тропиками

22 июня 2024, 05:23
Жителей регионального центра и Башкирии могут удивить сочетание высокой температуры воздуха и кратковременных ливней, сообщает Башгидромет.

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды в регионе и Уфе на субботу, 22 июня. Республику ожидает тропическая обстановка. Так, прогнозируются кратковременных грозы и ливни с жарой до +29°С. Днем температура воздуха вряд ли опустится ниже +24°С. Кроме того, ожидается усиление ветра вплоть до шквалистых порывов.

 

Напомним, 20 июня в Москве бушевал ураган «Эдгар». От гнева стихии — проливного дождя и очень сильного, сбивающего с ног, ветра — пострадали люди. Власти столицы России заявили о двух погибших. Данные о пострадавших разнятся, их минимум 20 человек. Кроме того, ураган нанес урон городской инфраструктуре Москвы.

Читайте также:
Когда кончится жара в БашкирииУраган разбил десять автомобилей в УфеВместе с 30-градусной жарой на Уфу обрушатся грозы и шквалистый ветер
#Юлия Литвиненко#Уфа#Погода#Грозы#Башкортостан#Ураган#Ветер#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жара#Синоптики#Учалинский район#Пострадавшие#Ливни
Подпишитесь
В уфимской больнице пациенту месяц не могли поставить диагноз
Сегодня, 04:36
Троица в 2024 году: дата праздника, приметы и обычаи
Вчера, 13:48
«Дорога жизни» в Уфе. Для продления Айской снесут 52 здания. Как это будет?
Вчера, 03:57
Как избавиться от комаров в квартире и на участке: эффективные способы борьбы
Вчера, 11:29
Еще 6 кликеров, которые обещают заработок, просто нажимая на экран
Вчера, 10:40
Депортация мигрантов: все по закону или полный беспредел и взятки
Вчера, 07:28