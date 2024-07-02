За двойное убийство в Сибае требуют пожизненного срока

Жестокое двойное убийство произошло осенью 2023 года в Сибае. В сентябре в квартиру местной жительницы пришел мужчина, который подрабатывал ремонтом бытовой техники.



— В один из визитов между ними возник конфликт из-за некачественно проведенной работы. На почве личных взаимных неприязненных отношений с женщиной он задушил ее, — сообщили детали обвинительного заключения в пресс-службе прокуратуры Башкирии. — Обнаружив в квартире родственницу потерпевшей, с целью сокрытия совершенного преступления, злоумышленник ножом нанес ей более 20 ударов ножом по различным частям тела, в том числе, шею и скрылся через балкон.