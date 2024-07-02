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За двойное убийство в Сибае требуют пожизненного срока

За двойное убийство в Сибае требуют пожизненного срока

2 июля 2024, 07:10
Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан
Ремонтник сначала зарезал хозяйку квартиры, а потом лишил жизни и ее родственницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Пожизненное лишение свободы запросил государственный обвинитель мужчине за двойное убийство в Сибае, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан. Своё мнение о наказании за жестокое преступление прокурор высказала в ходе прений в суде.

Жестокое двойное убийство произошло осенью 2023 года в Сибае. В сентябре в квартиру местной жительницы пришел мужчина, который подрабатывал ремонтом бытовой техники.

— В один из визитов между ними возник конфликт из-за некачественно проведенной работы. На почве личных взаимных неприязненных отношений с женщиной он задушил ее, — сообщили детали обвинительного заключения в пресс-службе прокуратуры Башкирии. — Обнаружив в квартире родственницу потерпевшей, с целью сокрытия совершенного преступления, злоумышленник ножом нанес ей более 20 ударов ножом по различным частям тела, в том числе, шею и скрылся через балкон.

Подсудимый признал вину в полном объеме, ранее он был неоднократно судим за особо тяжкие преступления. В прениях сторон государственный обвинитель просил назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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