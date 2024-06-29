В башкирском Бахмуте случился конец света

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Частично или полностью без света вследствие сильного ветра остались деревни в Мелеузовском и Куюргазинском районах — речь идёт о 574 домах в сёлах Нордовка, Тихоновка, Даниловка, Дмитриевка, Варварино, Петропавловка, Ермолаево и Бахмут.
Несколько участков также подтопило в Аскарово, Сибае и Ишимбае. В деревне Озёрное ливень затопил трассу до Кусимовского рудника. Спасатели обошли дворы населённого пункта и предупредили об опасности на автодороге. На месте работают оперативные службы. Кроме того, дождевой паводок подтопил 94 участка в Озёрном. Специалисты роют траншею для спуска воды.