В башкирском Бахмуте случился конец света

Несколько участков также подтопило в Аскарово, Сибае и Ишимбае. В деревне Озёрное ливень затопил трассу до Кусимовского рудника. Спасатели обошли дворы населённого пункта и предупредили об опасности на автодороге. На месте работают оперативные службы. Кроме того, дождевой паводок подтопил 94 участка в Озёрном. Специалисты роют траншею для спуска воды.