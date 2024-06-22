Избитая убийцей жена просит выпустить его из СИЗО в Башкирии

— Мой бывший супруг сейчас в СИЗО. Он осознал свою вину, очень сильно извинялся передо мной — чуть ли не на коленях стоял, и деньгами возместил мне моральный ущерб, — рассказывает Екатерина Романова на видео. — Все его извинения я приняла и не хочу, чтобы ему давали реальный срок заключения. По сути, сам по себе, он неплохой человек — просто пить ему нельзя. Я прошу его освободить и не судить.