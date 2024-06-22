Избитая убийцей жена просит выпустить его из СИЗО в Башкирии

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Екатерина Романова из Иглино в Башкирии стала медийной личностью в канун Нового года. В праздничные дни муж избил Екатерину молотком за то, что женщина никак не могла унять плач общего ребёнка. Снимки изуродованного побоями лица Екатерины облетело множество сайтов и социальные сети. На мужчину завели уголовное дело за побои и угрозу убийством. Сейчас он ожидает суда под стражей.
Прошло всего полгода, и женщина снова появилась на лентах соцсетей. Екатерина Романова выступила с видеообращением в защиту своего уже экс-супруга. Женщина просит следствие вернуть его на свободу из СИЗО.
— Мой бывший супруг сейчас в СИЗО. Он осознал свою вину, очень сильно извинялся передо мной — чуть ли не на коленях стоял, и деньгами возместил мне моральный ущерб, — рассказывает Екатерина Романова на видео. — Все его извинения я приняла и не хочу, чтобы ему давали реальный срок заключения. По сути, сам по себе, он неплохой человек — просто пить ему нельзя. Я прошу его освободить и не судить.
Как ранее уже было известно, Екатерина познакомилась с будущим мужем, когда тот отбывал срок за убийство, по переписке. Пара распилась в исправительной колонии в 2019 году. В 2023 году у них родился ребёнок.