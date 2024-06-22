mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Избитая убийцей жена просит выпустить его из СИЗО в Башкирии

Избитая убийцей жена просит выпустить его из СИЗО в Башкирии

22 июня 2024, 10:00
Фото: vk.com
Супруга простила своего мужа, взяла от него деньги и хочет вернуть ему свободу, призналась она на видео.

Екатерина Романова из Иглино в Башкирии стала медийной личностью в канун Нового года. В праздничные дни муж избил Екатерину молотком за то, что женщина никак не могла унять плач общего ребёнка. Снимки изуродованного побоями лица Екатерины облетело множество сайтов и социальные сети. На мужчину завели уголовное дело за побои и угрозу убийством. Сейчас он ожидает суда под стражей.

Прошло всего полгода, и женщина снова появилась на лентах соцсетей. Екатерина Романова выступила с видеообращением в защиту своего уже экс-супруга. Женщина просит следствие вернуть его на свободу из СИЗО.

— Мой бывший супруг сейчас в СИЗО. Он осознал свою вину, очень сильно извинялся передо мной — чуть ли не на коленях стоял, и деньгами возместил мне моральный ущерб, — рассказывает Екатерина Романова на видео. — Все его извинения я приняла и не хочу, чтобы ему давали реальный срок заключения. По сути, сам по себе, он неплохой человек — просто пить ему нельзя. Я прошу его освободить и не судить.

 

Как ранее уже было известно, Екатерина познакомилась с будущим мужем, когда тот отбывал срок за убийство, по переписке. Пара распилась в исправительной колонии в 2019 году. В 2023 году у них родился ребёнок.

Видео: vk.com
Читайте также:
В Уфе мужчина заступился за прохожего ценой жизни: задержан соучастник убийстваСмертельная драка в бане произошла в БашкирииЖитель Башкирии отсидит почти 20 лет за двойное убийство
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Уголовное дело#Убийство#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Исправительная колония#СИЗО#Видеообращение#Медийная личность#Насилие в семье#Экс-супруг#Извинения#Алкоголизм#Переписка
Подпишитесь
В уфимской больнице пациенту месяц не могли поставить диагноз
Сегодня, 04:36
Погода в Уфе становится тропиками
Сегодня, 05:23
«Дорога жизни» в Уфе. Для продления Айской снесут 52 здания. Как это будет?
Вчера, 03:57
Собчак выдала инсайд про уроженца Уфы
Сегодня, 07:19
Штурм салаватской высотки попал на видео
Сегодня, 06:56
Массовые рейды Госавтоинспекции пройдут в Башкирии
Сегодня, 04:59