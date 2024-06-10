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Воскресший на СВО чиновник из Башкирии рвётся в бой

Воскресший на СВО чиновник из Башкирии рвётся в бой

10 июня 2024, 10:53
Фото: 1MI
«Воскресший» на СВО Павел Самойлин из Башкирии планирует после восстановления продолжить службу в зоне спецоперации. Об этом контрактник рассказал в сюжете ГТРК «Башкортостан».

Ранее широкую известность приобрела история со спасением бойца. После атаки беспилотников раненый мужчина оказался в ловушке на нейтральной полосе на пять суток. Пока его пытались вытащить, супруга военнослужащего получила извещение о гибели мужа.

Чиновник из Башкирии «воскрес» на СВО
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Известно, что в прошлом Самойлин занимал должность в пресс-службе правительства Башкирии.

В госпитале мужчина успел встретиться со своими близкими. Журналистам он рассказал, что после выписки хочет «вернуться к своим пацанам».

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