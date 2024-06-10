Воскресший на СВО чиновник из Башкирии рвётся в бой

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Ранее широкую известность приобрела история со спасением бойца. После атаки беспилотников раненый мужчина оказался в ловушке на нейтральной полосе на пять суток. Пока его пытались вытащить, супруга военнослужащего получила извещение о гибели мужа.
Известно, что в прошлом Самойлин занимал должность в пресс-службе правительства Башкирии.
В госпитале мужчина успел встретиться со своими близкими. Журналистам он рассказал, что после выписки хочет «вернуться к своим пацанам».