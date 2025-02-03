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Салаватский район

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2025
Электричку до Челябинской области запустят в Уфе
3 февраля, 08:31
2024
Руководство Башкирии отказалось от бани
6 ноября 2024, 16:40
Первые жертвы первого снега появились в Башкирии
«День жестянщика» в горной части Башкортостана стал причиной ДТП — сообщили в Госкомитете РБ по ЧС в пятницу, 11 октября.
11 октября 2024, 13:49
Кровавые выходные на дорогах Башкирии
ГАИ Уфы и Башкирии представили сводку трагических финалов дорожных аварий в регионе в последние выходные сентября.
29 сентября 2024, 11:48
Отдых превратился в ад для семей в Башкирии
17 июля 2024, 10:33
Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии
Пассажирам катамарана на озере в воскресенье, 7 июля, понадобилась помощь спасателей, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
8 июля 2024, 06:53
Футболист из Башкирии погиб на СВО
Уроженец Салаватского района республики Ян Мингалиев получил смертельное ранение в ходе боёв в зоне спецоперации, сообщают районные СМИ со ссылкой на главу администрации.
2 июля 2024, 04:30
В Башкирии нашли опасный мост
Власти решили срочно закрыть движение на участке Мурсалимкино — Сулея в Салаватском районе, сообщает Министерство транспорта Республики Башкортостан.
30 июня 2024, 14:47
В районе Башкирии после отъезда Хабирова закрыли туалеты
Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве возмутился закрытием туалетов на празднике «Салауат йыйыны» после его отъезда.
18 июня 2024, 13:10
Бизнесмен из Башкирии умер в круизе
Жителей Салаватского района Башкирии опечалила смерть известного фермера Фарита Гимранова, сообщают местные газеты. Предпринимателя не стало во время тура на теплоходе по Волге.
11 июня 2024, 11:21
Ночной заплыв закончился гибелью жителя Башкирии
Печальную статистику происшествий на воде пополнил житель Башкирии. Мужчина посреди ночи решил искупаться в реке и погиб, сообщает Госкомитет региона по ЧС.
9 июня 2024, 05:15
Новый туристический объект откроется в Башкирии этим летом
20 мая 2024, 11:26
Глава Башкирии потребовал «привести в чувство»
27 апреля 2024, 04:40
В Башкирии закрыли разбитую трассу
В Салаватском районе Башкирии закрыли движение грузовиков по одной из автодорог. Об этом сообщили в Минтрансе республики. Ограничение действует с 3 апреля.
3 апреля 2024, 14:24
Уроженец Салаватского района Башкирии погиб на спецоперации
В родном селе бойца прошла траурная церемония.
27 марта 2024, 08:26
Гранатометчик из Башкирии погиб в ходе СВО
Соболезнования родным и близким погибшего выразил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.
19 марта 2024, 04:59
Женщина заживо сгорела на пожаре в Башкирии. Есть еще одна жертва
5 марта 2024, 16:39
Житель Башкирии истязал дочь за домашку и плохие результаты в спортивной секции
О побоях в органы сообщили работники школы.
5 марта 2024, 09:55
Башкирское село рискует остаться без воды до потепления
Жители села Малояз в Салаватском районе рискуют остаться без воды до тех пор, пока не растает снег. Портал «На земле Салавата» заявил, что скважины в населенном пункте опустели.
19 февраля 2024, 15:53
2023
Алабай, покусавший ранее двоих человек в Башкирии, продолжил нападать на людей
27 октября 2023, 10:20

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