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Updated Сегодня, 05:51

Ночные игры объявили вне закона в Башкирии

Ночные игры объявили вне закона в Башкирии

27 июня 2024, 05:27
Фото: 1MI
Нововведения прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Депутаты парламента приняли поправки в закон региона. В частности, нововведения касаются проведения спортивных и прочих мероприятий в ночное время, что в свою очередь может нарушить покой граждан.

Ранее запрещалось шуметь при проведении игр в жилых зонах. Теперь же в соответствии с принятыми поправками проведение шумных мероприятий в ночное время попало под запрет, сообщил председатель Курултая Константин Толкачев.

Отмечается, что исключением станут мероприятия массового характера, которые проводятся при участии либо с согласованием с властями.

Напомним, ранее депутаты Курултая выступили с инициативой о запрете фонограммы на музыкальных выступлениях артистов. Речь идет об использовании «плюсовых» версий, которые артист может выдавать за живое выступление, пояснили в парламенте.

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