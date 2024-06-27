Ночные игры объявили вне закона в Башкирии

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Депутаты парламента приняли поправки в закон региона. В частности, нововведения касаются проведения спортивных и прочих мероприятий в ночное время, что в свою очередь может нарушить покой граждан.
Ранее запрещалось шуметь при проведении игр в жилых зонах. Теперь же в соответствии с принятыми поправками проведение шумных мероприятий в ночное время попало под запрет, сообщил председатель Курултая Константин Толкачев.
Отмечается, что исключением станут мероприятия массового характера, которые проводятся при участии либо с согласованием с властями.
Напомним, ранее депутаты Курултая выступили с инициативой о запрете фонограммы на музыкальных выступлениях артистов. Речь идет об использовании «плюсовых» версий, которые артист может выдавать за живое выступление, пояснили в парламенте.