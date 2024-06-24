В Башкирии вводят «сухой закон»

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
В Республике Башкортостан на сутки будет запрещена розничная продажа алкоголя. Причина — День молодежи, празднуемый 29 июня. Ограничение предусмотрено для магазинов. Запрет не касается предприятий общепита. Рестораны и кафе продолжат работу без изменений в привычном формате. Магазинам, допустившим реализацию спиртного в Башкирии в День молодежи, грозят штрафные санкции. Продажа спиртного фиксируется через фискальные документы и онлайн-систему мониторинга реализации алкоголя.
Как известно, в Башкортостане розничная продажа спиртного в магазинах запрещена в праздники, связанные с детьми и молодежью, а также в дни новогодних каникул и на народных праздниках — Сабантуях. Последние уже отгремели в районах региона в период с 25 мая по 16 июня 2024. Не обошлось и без скандалов, связанных с должностными лицами и спиртным. Это стало вопросом повестки оперативки у главы Башкирии.
Следующий день «сухого закона» в Башкирии — День знаний, который в этом году пройдет 2 сентября. В 2024 году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому школьные линейки пройдут на день позже, в понедельник. Поэтому вместе с праздником смещается и дата «сухого закона».
Напомним, в июне 2024 года на повестке регионального парламента — вопрос об изменении формата работы «наливаек». Депутаты рассмотрели новые ограничения для бизнеса такого формата — баров в жилых домах, которые больше по своей специфике и уровню сервиса похожи на магазины, а не предприятия общественного питания. Планируется ввести в режим работы таких заведений ограничения по времени, как и для розничной торговли в магазинах.