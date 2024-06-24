В Башкирии вводят «сухой закон»

Как известно, в Башкортостане розничная продажа спиртного в магазинах запрещена в праздники, связанные с детьми и молодежью, а также в дни новогодних каникул и на народных праздниках — Сабантуях. Последние уже отгремели в районах региона в период с 25 мая по 16 июня 2024. Не обошлось и без скандалов, связанных с должностными лицами и спиртным. Это стало вопросом повестки оперативки у главы Башкирии.