Дубайская башня засияет в Уфе

Заказчиком выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Согласно его требованиям у башки должно будет быть несколько вариантов свечения, в том числе с возможностью транслировать символы, надписи и изображения, а также окрашиваться в цвета флагов. Подрядчик должен обеспечить возможность управлять как всей системой подсветки, так и каждым из её элементов по отдельности.