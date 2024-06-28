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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Дубайская башня засияет в Уфе

Дубайская башня засияет в Уфе

28 июня 2024, 04:52
Фото: Freepik
Подсветка стоимостью до ₽20,8 млн с возможностью транслировать различные символы и изображения, как на знаменитой Бурдж-Халифа, появится на башне по улице Зорге, сообщается на сайте госзакупок.

В Уфе планируют провести модернизацию подсветки башни по адресу Зорге, 67/5. Подрядчик должен будет установить на архитектурном сооружении порядка 7,5 тысяч светильников и четыре прожектора. Начальная стоимость контракта, по информации на портале госзакупок, составляет ₽20,8 млн. Финансирование проекта будет осуществляться из средств предприятия.

Заказчиком выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Согласно его требованиям у башки должно будет быть несколько вариантов свечения, в том числе с возможностью транслировать символы, надписи и изображения, а также окрашиваться в цвета флагов. Подрядчик должен обеспечить возможность управлять как всей системой подсветки, так и каждым из её элементов по отдельности.

По информации на портале госзакупок, подрядчик должен будет завершить работы в течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Предварительной датой окончания торгов указано 11 июля текущего года. Также он должен будет предоставить гарантию на материалы и оборудование сроком на два года.

Уфимские власти несколько месяцев не могут определить подрядчика для подсветки зданий
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