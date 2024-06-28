Дубайская башня засияет в Уфе

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 08:39
В Уфе планируют провести модернизацию подсветки башни по адресу Зорге, 67/5. Подрядчик должен будет установить на архитектурном сооружении порядка 7,5 тысяч светильников и четыре прожектора. Начальная стоимость контракта, по информации на портале госзакупок, составляет ₽20,8 млн. Финансирование проекта будет осуществляться из средств предприятия.
Заказчиком выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Согласно его требованиям у башки должно будет быть несколько вариантов свечения, в том числе с возможностью транслировать символы, надписи и изображения, а также окрашиваться в цвета флагов. Подрядчик должен обеспечить возможность управлять как всей системой подсветки, так и каждым из её элементов по отдельности.
По информации на портале госзакупок, подрядчик должен будет завершить работы в течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Предварительной датой окончания торгов указано 11 июля текущего года. Также он должен будет предоставить гарантию на материалы и оборудование сроком на два года.