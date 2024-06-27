Воспитатели в Башкирии получили по 500 тыс. рублей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Башкирии озвучили результаты конкурса среди педагогов дошкольных учреждений. Победители конкурса получили грант Главы Башкирии на сумму полмиллиона рублей. В рамках конкурса они представили свои проекты в сфере дошкольного образования, сообщает ИА «Башинформ».
В этом году награды по итогам конкурса были удостоены 50 человек. Кроме того, Радий Хабиров озвучил инициативу выбрать из участников конкурса еще 25 человек и наградить их до конца года.
Напомним, ранее власти анонсировали сотрудничество с компанией ООО «Юкси Парк». Компания намерена построить новый образовательный центр на несколько сотен воспитанников в селе Нагаево Октябрьского района Уфы. В свою очередь республика обязуется предоставить компании ряд мер поддержки при реализации проекта.